Linea 131 Siena-Firenze, da lunedÃ¬ 18 maggio nuove corse disponibili

Tornano a crescere le disponibilità di collegamento tra Siena ed il capoluogo regionale sia con corse rapide che ordinarie

Da lunedì 18 maggio saranno riattivate ulteriori corse della linea 131 Siena-Firenze. Si tratta di corse feriali, attive dal lunedì al venerdì (sabato escluso).Partenze da Siena per Firenze : ore 6.35, 15.10 e 20.15 (corse rapide); ore 16.30 (corse ordinarie).Partenze da Firenze per Siena: ore 11.25, 18.25 (corse rapide); ore 13.40 e 18.20 (corse ordinarie).Queste corse si aggiungono a quelle già precedentemente riattivate a far data dal 13 maggio scorso.