Siena, modifiche ai servizi bus in via Peruzzi

Fino alle ore 19 di domani, venerdì 15 maggio, sarà istituito il senso unico di marcia in via B. Peruzzi a Siena, sulla direttrice Porta Pispini – Porta Ovile. Le linee urbane s2 – s5 – s32 in direzione periferia effettuano deviazione in via Beccafumi – via Simone Martini - viale Sardegna- viale Toselli, da dove riprendono il regolare percorso. Le linee extraurbane 107 – 109 - 111- 112- 114- 134 – 139 – s54 – s57 in partenza dall’Autostazione di via Lombardi effettuano deviazione in via Beccafumi – via Simone Martini - viale Sardegna - viale Toselli da dove riprendono il regolare percorso. Le linee 107 e 138 provenienti da via Tozzi, effettuano deviazione in via Beccafumi – via Simone Martini - viale Sardegna- viale Toselli da dove riprendono il regolare percorso.Durante il percorso alternativo saranno autorizzate, in direzione periferia, le fermate di via S.Martini (fermata provvisoria in prossimità del semaforo); viale Toselli (davanti al Penny); via Aretina (di fronte al circolo) e via Aretina (di fronte hotel Alex).