Aeroporto di Ampugnano, Giannarelli (M5S): ''No all'ampliamento''

Intervento del presidente del Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle



"L'ampliamento da più parti auspicato dell'aeroporto di Sovicille con l'utilizzo di ben 180 ettari non s'ha da fare". Così interviene il presidente del Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli.



"Il territorio senese è troppo prezioso per essere deturpato da una infrastruttura che non ha senso in quel luogo. Ne risentirebbe l'ambiente e la cittadinanza. I turisti che visitano quei posti meravigliosi lo fanno proprio perchè rifuggono da un turismo di massa. Oltre a ciò l'ampliamento sarebbe una cattedrale nel deserto: non vi sono collegamenti, nè infrastrutture in grado di reggere l'agognato milione di passeggeri. Si tratta di una semplice follia. La soluzione ottimale sarebbe quella di togliere il vincolo di destinazione d’uso. Se proprio non è possibile eliminare il vincolo all'attuale aeroporto, e destinare così tutti i 180 ettari ad altro utilizzo, l'unica soluzione è quella di mantenere l'attuale situazione (60 ettari), prevedendo solo piccoli voli da turismo. Il restante sedime aeroportuale deve essere sdemanializzato e dato agli enti locali affinché possano usarlo in maniera differente."