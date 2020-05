Sena Civitas: ''Per la cittÃ  serve un progetto organico''

"Prendiamo atto con soddisfazione dei risultati 2019 del Microcredito di Solidarietà che confermano il ruolo strategico della società nel complesso degli strumenti a disposizione del territorio per venire incontro alle necessità delle persone." Così un intervento di Sena Civitas."Nel contesto di profonda crisi in cui inevitabilmente stiamo entrando, il Microcredito, come Sena Civitas ha più volte sostenuto in queste ultime settimane, deve essere dotato di mezzi incrementali da parte dei soci e della Fondazione MPS, valorizzando anche le nuove possibilità introdotte dal Governo.Appare infatti sempre più necessario poter contare sul territorio su un soggetto che possa gestire con flessibilità le numerose situazioni di disagio economico che stanno interessando, purtroppo, anche strati della popolazione finora relativamente protetti dalle difficoltà finanziarie. Un esempio è costituito dai ritardi con cui il sistema Bancario e l'INPS stanno erogando la CIGS e gli altri sussidi previsti dai vari Decreti del Governo. Ritardi che rischiano di mettere davvero in difficoltà famiglie e partite IVA prive di risorse alternative. Occorre quindi che la presenza di un Microcredito di Solidarietà rafforzato e potenziato sia maggiormente pubblicizzata e che sia utilizzata da tutti i soggetti che possono non trovare altrove sussidi per le loro necessità cogenti.I temi da affrontare sono molti e non può bastare però la somma di singole iniziative di Enti o Istituzioni a creare un progetto complessivo di rilancio economico e occupazionale. Per questo torniamo a sollecitare che i vari attori interessati dialoghino e si confrontino per definire tempi, modalità e risorse da erogare secondo una scala di priorità. Un progetto e misure che, accompagnate da opportune verifiche, aiutino anche a contenere i rischi di un passaggio di mano di attività alla malavita che renderebbero la "tranquilla" Siena, centro di investimento e "lavaggio". Interventi verso la permanenza di studenti fuori sede, solo per fare un esempio, necessitano di vaste sinergie. L'innalzamento dei limiti per gli aiuti basati sull'ISEE, "riferiti oggi a redditi passati", devono necessariamente vedere coinvolti contestualmente più attori. Come Sena Civitas stiamo apprezzando gli sforzi e le scelte già operate, ma molti solisti, benchè bravi, non otterranno mai il suono armonioso di una orchestra."