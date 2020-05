Siena, da mercoledÃ¬ la sperimentazione della nuova viabilitÃ  in via Vivaldi

Dalle ore 10 di mercoledì 20 maggio, partirà a Siena la sperimentazione della nuova viabilità in via Antonio Vivaldi per garantire una maggiore sicurezza per veicoli e pedoni.L’ingresso in via Vivaldi rimarrà quello finora consentito dall’incrocio con via Baldassarre Peruzzi (civico 51), mentre l’uscita sarà solo dal nuovo tratto di diramazione di via Baldassarre Peruzzi civico (51/A).Senso unico in via Vivaldi, dall’incrocio con via Baldassarre Peruzzi dal civico 51 al civico 67 e tra quest’ultimo alla diramazione di via Baldassarre Peruzzi civico 51/A.Negli stessi tratti sarà in vigore anche il divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei veicoli di SEI Toscana per la raccolta rifiuti.