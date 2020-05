Servizi Tpl nel bacino di Siena: da lunedÃ¬ 18 maggio nuove corse disponibili

Da lunedì 18 maggio l’offerta di servizi Tpl urbani ed extraurbani di Tiemme nel territorio della provincia di Siena tornerà a crescere con nuovi collegamenti a disposizione degli utenti.Saranno incrementate le frequenze delle linee s2 - s17 - s51 - s52 - s54 e s77, che torneranno ad una validità feriale.Sempre da lunedì 18 maggio, i servizi urbani di Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e San Gimignano torneranno a seguire l’orario feriale non scolastico.Saranno riattivate le corse con validità feriale non scolastica delle linee 120 – 121 – 124 – 126 – 128 – 135. Tutti gli altri servizi extraurbani non elencati mantengono la cadenza attualmente vigente.Per consultare il quadro completo delle variazioni è possibile accedere alla sezione news del sito www.tiemmespa.it In questa fase di ripresa delle attività e dei servizi, Tiemme continuerà a monitorare costantemente la situazione e, in caso di richieste di integrazioni da parte dell’utenza o di effettive situazioni di necessità, è pronta ad intervenire a favore del potenziamento dei collegamenti.