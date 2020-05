Siena, approvato progetto messa in sicurezza copertura loggia di Palazzo della Ciaja

Approvato ieri, giovedì 14 maggio, dalla Giunta comunale di Siena il progetto definitivo per la messa in sicurezza di una parte della copertura della loggia di Palazzo Ottieri della Ciaja di proprietà dell’ente."I lavori – informa l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese – inseriti nel programma triennale LL.PP. 2020/2022 risultano adesso quanto mai urgenti, dopo il collasso strutturale di una trave secondaria della ottocentesca loggia avvenuto lo scorso dicembre e gli eventi atmosferici verificatisi a gennaio, che hanno ulteriormente compromesso la situazione. Attualmente l’edificio è stato messo in sicurezza mediante una struttura provvisoria “a galleria” che funge da protezione dall’eventuale caduta di detriti, salvaguardando la sottostante via G. Duprè.".L’intervento, su progetto redatto dai professionisti comunali, sarà completato entro il corrente anno per un costo complessivo di 142mila euro.