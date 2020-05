La Polizia di Stato avvisa gli utenti: uffici amministrativi della Questura di Siena ricevono su appuntamento

A causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus si potrà accedere agli uffici della Polizia Amministrativa della Questura di Siena solo tramite appuntamento telefonico. La Polizia di Stato sta, infatti, rimodulando i servizi rivolti al pubblico, per poter svolgere in sicurezza il proprio lavoro, a tutela dei cittadini e dei poliziotti.Gli uffici potranno essere contattati nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 11.30 di tutti i giorni, dal lunedì al sabato, ai numeri sotto indicati:Ufficio Licenze, via delle Sperandie 43, telefono 0577228451Ufficio Passaporti, piazza Jacopo della Quercia, telefono 0577201625Ufficio Armi, via del Castoro 6, telefono 0577201633