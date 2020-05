Ordinare con Sienamarket Ã¨ semplicissimo, ecco come si puÃ² fare

E’ molto semplice ordinare uno o più prodotti attraverso Sienamarket, il nuovo supermercato digitale senese. Sul nuovo portale che permette di fare la spesa da casa, con consegna gratuita a domicilio, sono in esposizione prodotti di vari settori merceologici tra i quali scegliere.Tra i negozi che hanno già aderito al nuovo progetto ci sono la Macelleria di San Prospero, il Vinaio di Furio, la Vecchia Bottega Due Ponti. A loro si sono aggiunti l’Azienda Agricola Il Ciliegio con tutti i suoi prodotti freschi a km zero e l’Enoteca La Fornace con una assortita scelta di bottiglie di vino. A breve comunicheremo altre attività del territorio che hanno deciso di essere presenti in Sienamarket.Ordinare un prodotto è semplicissimo: basta andare sul sito www.sienamarket.it e osservare tutto ciò che è in esposizione. Ogni prodotto è corredato da una breve scheda esplicativa e dal prezzo dello stesso.Attraverso il market online in pochissimi minuti si possono ordinare i prodotti che si desiderano.L’ordine può essere effettuato online: per poter ricevere in tempi brevi il prodotto scelto il cliente può effettuare la richiesta sul sito internet dopo una rapidissima registrazione e può pagare poi direttamente alla consegna a domicilio senza costi aggiuntivi.Ogni fine settimana Sienamarket penserà a delle speciali offerte per i propri clienti. Offerte che saranno pubblicizzate sia sul sito internet che sui canali social del supermercato digitale senese.Sienamarket è il nuovo supermercato digitale senese che si pone l’obiettivo di far conoscere ai cittadini tanti prodotti ed eccellenze del territorio che potranno essere visti ed ordinati online e che arriveranno direttamente a casa del cliente con una consegna a domicilio assolutamente gratuita.Sienamarket nasce da una idea dell’azienda Cositt insieme a Somma Comunicazione.