Siena, in tre in auto senza mascherina fermati dai Carabinieri: rinvenuti 55 grammi di marijuana

I Carabinieri motociclisti dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Siena, hanno denunciato in stato libertà tre ventenni per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.I militari dell'Arma, hanno incrociato in via Berlinguer un'auto con a bordo tre ventenni, due uomini (con precedenti) e una donna tutti senza mascherina. Dopo aver fermato il veicolo per procedere alla contestazione dell'infrazione delle norme anti contagio, i carabinieri hanno avvertito l'odore tipico della marijuana ed hanno quindi proceduto ad effettuare una perquisizione personale e veicolare.Dopo aver ritrovato della sostanza stupefacente, hanno quindi chiamato in supporto una pattuglia del NORM e si sono recati presso le abitazioni dei tre per effettuare altrettante perquisizioni domiciliari.Alla fine dell’attività, sono stati recuperati complessivamente 55 grammi di marijuana che sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale e che verranno distrutti non appena le analisi del laboratorio dei carabinieri di Grosseto certificherà la natura della sostanza e l’Autorità Giudiziaria rilascerà il relativo nulla osta.I tre sono quindi stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per detenzione finalizzata allo spaccio dello stupefacente e inoltre sanzionati per la violazione delle normative anti Covid.