Comune di Siena: ancora tempo per richiesta estensione di occupazione di suolo pubblico

L’assessore Tirelli: "Per tutti gli esercenti c’è la possibilità di ottenere o di aumentare l’occupazione di suolo pubblico. Nessuno deve essere lasciato indietro"

L’Amministrazione comunale di Siena sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per fronteggiare l’emergenza economica derivante dalla pandemia da Covid-19."Bar, ristoranti, ma anche parrucchieri ed esercizi commerciali vari – dice l’assessore al Commercio Alberto Tirelli - possono chiedere una nuova autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico o l'estensione di quella che hanno già al Comune, attraverso la mail ripartiamoinsieme@comune.siena.it l, così da fronteggiare, al meglio, il distanziamento interpersonale che incide sui loro introiti".La concessione gratuita dalla COSAP fino al prossimo 31 dicembre, come già annunciato dall’Ente, è possibile, chiaramente, con lo spazio disponibile e legittimamente fruibile."Dalla scorsa settimana – prosegue Tirelli - un pool di tecnici comunali ha già iniziato a fare i sopralluoghi per le attività che avevano formulato tali richieste.L’amministrazione, infatti, mette a disposizione gratuita un aumento delle aree esterne, così come il supporto tecnico, in modo da non far ricorrere i titolari necessariamente a tecnici esterni, facendo loro risparmiare denaro e lungaggini burocratiche, perché la città deve ripartire all’unisono. Nessuno deve essere lasciato indietro".L’iniziativa "prosegue l’assessore – è stata denominata “Operazione simpatia”. Simpatia, nel suo significato etimologico significa ‘attrazione verso qualcuno o qualcosa’, ma anche ‘partecipazione alle sofferenze’, che, in questo particolare momento storico, sono legate alla salute dei cittadini e alla sopravvivenza economica della collettività senese".