Contrasto diffusione Covid-19: le operazioni di sanificazione e igienizzazione nella chiesa di Santa Maria in Provenzano a Siena

Si sono svolte oggi, lunedì 18 maggio, le operazioni di sanificazione e igienizzazione di Sei Toscana nelle chiese di Santa Maria in Provenzano e San Niccolò al Carmine a Siena.Il servizio rientra fra gli interventi straordinari messi in campo da Sei Toscana per il contrasto della diffusione del Covid-19 su richiesta delle Amministrazioni comunali, imprese, altre P.A. e associazioni del territorio della Toscana meridionale.Le operazioni di oggi si sono concentrate sulla chiesa di San Niccolò al Carmine e nella basilica di Provenzano, santuario dove si conserva l’immagine della Madonna di Provenzano, in onore della quale si corre il celebre Palio del 2 luglio.A seguire le operazioni erano presenti anche il parroco della Collegiata di Santa Maria in Provenzano, Don Enrico Grassini e il direttore tecnico di Sei Toscana, Giuseppe Tabani.