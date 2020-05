Siena, il 27 maggio il mercato settimanale riaprirÃ  con tutti i settori merceologici

E' rinviata a mercoledì 27 maggio l'apertura con tutti i settori: alimentare, non alimentare, piante e fiori del mercato del mercoledì di viale XXIV Aprile a Siena, per consentire la complessa organizzazione e l'adozione delle misure logistiche e di presidio, finalizzate a garantire la sicurezza di operatori e utenti, richieste dalle nuove disposizioni (DPCM del 17.5.2020 dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ordinanza n. 57 del 17.5.2020 dal Presidente della Giunta regionale Toscana).Pertanto per il prossimo mercoledì, 20 maggio, in via Maccari saranno presenti, come per le scorse settimane, solo i banchi dei settori alimentare e piante e fiori.