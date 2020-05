Siena, venerdÃ¬ 22 maggio riapre il centro raccolta di Renaccio

In relazione alle ultime disposizioni contenute nel DPCM dello scorso 17 maggio e della conseguente Ordinanza Regionale n. 57, il Comune di Siena informa che il Centro di Raccolta Comunale posto in strada di Ribucciano (loc. Renaccio), riaprirà al pubblico da venerdì 22 con orario 7,30 - 12,30 tutti i giorni escluso i festivi.Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, l'accesso sarà consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 348-2814736 attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13, così da evitare assembramenti.I cittadini dovranno essere muniti di mascherina e guanti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In caso di compresenza, l'utente dovrà aspettare il proprio turno all'esterno del cancello di ingresso all'impianto e seguire le indicazioni del personale. Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato direttamente senza l’aiuto del personale del Centro.