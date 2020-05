Siena, la Giunta approva progetto parcheggio alla Colonna di San Marco

Inizia a delinearsi la messa in sicurezza e riqualificazione dell’area della Colonna di San Marco, importante punto di accesso a Siena e pertanto interessato da notevole traffico veicolare."Dopo alcuni interventi di miglioramento – informa l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese – che hanno interessato percorsi e attraversamenti pedonali, adesso l’attenzione dell’amministrazione è sullo spartitraffico centrale che divide le due carreggiate della strada di Pescaia in corrispondenza dell’intersezione con Strada di Montalbuccio, dove sono presenti due aree dismesse che, anni fa, erano sedi di impianti di distribuzione carburante".Due spazi preziosi dal punto di vista logistico, per questo ieri pomeriggio (21 maggio) la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica "per realizzare, in quello più a sud e già bonificata – come ha specificato l’assessore - un parcheggio di rotazione: costo complessivo previsto 90 mila euro, così da consegnare in breve tempo un punto sosta, con ‘disco orario’, a servizio delle attività commerciali e alle residenze presenti nella zona. Una prima risposta, da tempo sollecitata dagli esercenti e dagli stessi cittadini, in attesa del progetto più generale di riqualificazione funzionale dell’area degli ex distributori, già inserito nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche per un costo presunto di un milione di euro".Il parcheggio, in attesa della riconfigurazione definitiva di questa parte della città e in linea con il Piano urbano di mobilità sostenibile, non modificherà la viabilità, anzi la renderà, sicuramente più scorrevole e meno pericolosa sia per gli automobilisti che la percorrono sia per le numerose persone che usufruiscono dei negozi che vi si trovano. Nell’intervento è previsto anche l’allargamento del marciapiede di attesa della fermata del TPL, molto utilizzata, con miglioramento della visibilità dei mezzi pubblici in transito.