Siena, open day online dei nidi d'infanzia comunali

A seguito della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza sanitaria da Covid-19 e nell’impossibilità di realizzare i previsti Open Day nei nidi d’infanzia comunali, il Comune ha predisposto una serie di incontri da effettuare in videoconferenza dal 27 maggio al 5 giugno."Durante le videoconferenze – informa l’assessore all’Istruzione Paolo Benini - il personale educativo fornirà tutte le informazioni relative ai nidi rispondendo in diretta alle domande dei genitori, così che possano avere una panoramica esaustiva sull’offerta educativa, ma anche sugli spazi e le varie attività che durante l’anno saranno promosse per stimolare al meglio lo sviluppo cognitivo dei bambini".Gli appuntamenti con le educatrici, tutti dalle 17,30 alle 18,30, si svolgeranno secondo il seguente calendario.Albero dei Sogni (viale Vittorio Emanuele II, 4), mercoledì 27 maggio; Ape Giramondo (viale Vittorio Emanuele II, 4), giovedì 28 maggio; Lo Scarabocchio (via Duccio di Buoninsegna, 74), venerdì 29 maggio; Le Biciancole (P.tta Don A. Perucatti, 2), lunedì 1° giugno; Il Melograno (via L. Banchi, 4), mercoledì 3 giugno; L'Arcobaleno (via Sicilia, 35), giovedì 4 giugno; Orso Balù (viale N. Sauro, 3), venerdì 5 giugno.Per partecipare agli incontri, che sono a numero, è necessaria la prenotazione tramite mail scrivendo a: coordinamento.pedagogico@comune.siena.it e ricevere il link delle videoconferenze.Per info: contattare il Servizio Progetti Educativi Tel. 0577 292131-292300