Fase 2, In Campo: ''L’abuso di alcol resta un grosso problema''

"E’ bastato un fine settimana con bar e locali aperti per riproporre prepotentemente il problema dell’abuso d’alcol, in particolare tra i giovani." Così interviene l'associazione In Campo."L'associazione In Campo si è espressa da tempo con preoccupazione su questo fenomeno, presentando nel febbraio scorso una mozione in Consiglio comunale. Purtroppo l’insorgenza del virus con i suoi drammatici effetti ha rimandato la discussione di quel documento nel quale si chiedeva una presa di coscienza forte da parte del Consiglio e dell’Amministrazione comunale, con la richiesta di un monitoraggio attento e continuo del fenomeno, l’estensione del “Regolamento per il contrasto del fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche nel Centro storico patrimonio mondiale UNESCO” a tutto il territorio cittadino e la promozione di una campagna di sensibilizzazione dei cittadini, in particolare di quelli più giovani, che evidenzi i rischi connessi all’abuso di sostanze alcoliche. Crediamo che questo argomento debba essere affrontato il prima possibile, senza indugio!"