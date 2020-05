Comune di Siena: pubblicato bando per bonus sociale idrico integrativo per il 2020

Le domande devono essere presentate entro il prossimo 30 giugno

Per l'assegnazione del Bonus Sociale Idrico per quest'anno, relativo alla spesa sostenuta nel 2019, possono presentare domanda i residenti nel Comune di Siena che siano in possesso della titolarità di una fornitura domestica residenziale individuale o in utenze aggregate (per esempio condominiali).In applicazione del Regolamento regionale dell'Autorità Idrica Toscana, sarà formata una graduatoria provvisoria che collocherà i richiedenti in due fasce sulla base dei criteri economici: nella prima quelli con valore ISEE fino a 8.265 e le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE fino a 20mila euro. Mentre nella seconda saranno inseriti quelli con ISEE compreso tra 8.265 e 18.000 euro, e le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE tra 20.000,01 e 35.000 euro.Le domande, compilate sui moduli allegati al Bando, sottoscritte e corredate della fotocopia di un documento di riconoscimento, potranno essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune – piazza Il Campo 1, oppure inviate per posta certificata (PEC) all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it entro il prossimo 30 giugno, purché l'invio venga effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, e in caso di sottoscrizione in formato elettronico (firma digitale).Il Bando, con i relativi allegati, è scaricabile dal portale istituzionale www.comune.siena.it seguendo il percorso La Citta/Sociale/BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2020, oppure ritirabile all'ingresso di Palazzo Berlinghieri, piazza Il Campo 7.Per informazioni, contattare il Servizio Sociale Terzo Settore, Casato di Sotto 23, ai numeri 0577 292496-2624, oppure inviare una mail a sara.bendinelli@comune.siena.it