Siena, Fabio Massimo Castellani entra nel Gruppo consiliare di Forza Italia

Il consigliere comunale di Siena, Fabio Massimo Castellani, entra nel Gruppo di Forza Italia. Castellani, eletto nella lista Voltiamo Pagina, faceva parte del Gruppo Misto.



"I consiglieri comunali di Forza Italia di Siena, Lorenzo Loré, Orazio Peluso e Maria Concetta Raponi, l’assessore, Clio Biondi Santi, unitamente al coordinatore regionale, On. Stefano Mugnai, al coordinatore comunale, Anita Francesconi, e al vice coordinatore provinciale, Alessandro Manganelli, danno il loro personale benvenuto in Forza Italia a Fabio Massimo Castellani, il quale, con il suo prezioso contributo, andrà a rafforzare la compagine forzista all’interno del Palazzo comunale." Si legge in una nota di Forza Italia.



“Esprimo grande soddisfazione per l’ingresso di Fabio Massimo Castellani in Forza Italia. A Siena, il nostro partito prosegue il proprio radicamento sul territorio cittadino, in perfetta linea di crescita con il quadro nazionale” afferma il coordinatore regionale On. Stefano Mugnai.



“Siamo veramente felici per questo nuovo ingresso che testimonia sia la bontà dell’impegno portato avanti dal partito in città, sia lo stretto legame con il mondo civico. Continueremo, anche insieme a Castellani, a condurre la nostra azione moderata nelle istituzioni, ma sempre tenace e razionale" sostengono i consiglieri comunali Maria Concetta Raponi, Orazio Peluso e Lorenzo Loré, insieme all’assessore Clio Biondi Santi.



“Con Fabio Massimo siamo già in perfetta sintonia, è ormai diverso tempo che collaboriamo e partecipiamo al lavoro di questa Amministrazione in maniera leale ma sempre attenta ai temi e ai bisogni della nostra città e dei senesi” confermano la coordinatrice Comunale Anita Francesconi e il vice coordinatore provinciale Alessandro Manganelli.