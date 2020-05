Comune di Siena: cambiano gli orari di accesso all'URP

Da mercoledì 3 giugno l'URP (ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Siena, nel rispetto delle disposizioni atte a prevenire il contagio da Covid-19, aprirà al pubblico il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.L'ufficio, in piazza Il Campo 7, a disposizione dei cittadini per informazioni, chiarimenti, suggerimenti, segnalazioni e reclami su servizi e attività dell'amministrazione, sarà disponibile al telefono dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 chiamando il numero verde 800 292292, oppure 0577 292230, 292238, 292340, e via mail all'indirizzo info@comune.siena.it. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale al link https://www.comune.siena.it/La-Citta/Comunita/Per-saperne-di-piu/Ufficio-Relazioni-con-il-Pubblico-URP