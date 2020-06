Comune di Siena, iscrizioni online per il trasporto scolastico

Da lunedì 8 giugno, e fino al 15 luglio, sarà attiva la nuova piattaforma informatica per l'iscrizione online al servizio di trasporto scolastico del Comune di Siena, per l’anno scolastico 2020/2021, per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale."Una nuova modalità – come ha detto l’assessore all’istruzione Paolo Benini – per fornire ai cittadini uno strumento semplice ed agevole per la presentazione della domanda di iscrizione, evitando loro di recarsi negli uffici comunali, anche in funzione delle disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19 che l'attuale emergenza sanitaria impone. Una semplificazione doverosa che si è potuta attuare grazie ad una più razionale gestione e organizzazione del servizio da parte delle strutture comunali".Tutte le istruzioni per l'accesso alla piattaforma saranno riportate nel sito istituzionale del Comune di Siena ( www.comune.siena.it ) nella sezione Servizi Online - Servizi al Cittadino - Trasporto scolastico, dove sono specificati anche i riferimenti da contattare per eventuali dubbi o chiarimenti.Sarà sufficiente registrarsi, acquisire le relative credenziali di accesso e seguire le istruzioni per l'inserimento della domanda.