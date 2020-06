Siena, calamitÃ  2018: in scadenza termine per contributi imprese extra-agricole

Il Comune di Siena informa che la Regione Toscana, con Ordinanza commissariale n. 49 dello scorso 19 maggio, ha prorogato i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi alle imprese extra-agricole danneggiate dagli eventi meteorologici nell’ottobre 2018.La procedura è accessibile a tutte le imprese che hanno subito danni, comprese quelle già beneficiarie o richiedenti il contributo di primo sostegno. Per queste ultime l’importo del contributo sarà calcolato sottraendo quanto già riconosciuto a titolo di primo sostegno.La presentazione della domanda deve avvenire, entro le ore 23,59 del prossimo 19 giugno, tramite il portale di Sviluppo Toscana accessibile al seguente indirizzo https://sviluppo.toscana.it/bandi , previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo. Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili all’indirizzo: http://www.sviluppo.toscana.it/accesso_unico.

