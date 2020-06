Riaperti i varchi ZTL di Porta Tufi e Fontanella, e il transito in via Pier Andrea Mattioli tra strada dei Tufi e via di Fontanella. Il parcheggio Il Campo è nuovamente aperto a tutti gli utenti.I veicoli con permesso di transito ZTL dai varchi di Porta Tufi e Fontanella e gli abbonati al parcheggio Il Campo non sono più autorizzati a entrare dal varco Sperandie e uscire dal varco San Marco.