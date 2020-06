Soroptimist Siena, un telefono SOS in aiuto di cittadini e imprese

L’associazione femminile: ''Professioniste offrono consulenze gratuite a chi è in difficoltà"

In vista della ripresa delle attività il Soroptimist International d’Italia scende in campo per aiutare chi si trova in difficoltà, sia cittadini privati che imprese. Soroptimist International d’Italia ha avviato uno sportello telefonico gratuito con cui sostiene le donne e chiunque ne ha necessità, soprattutto chi ha problemi economici dopo due mesi di lockdown. Novità: anche un nuovo sportello di supporto alla didattica.Sostegno psicologico, ma anche consulenze e aiuto di commercialiste, avvocate, nutrizioniste, mediche. C’è la primaria di cardiochirurgia, la scienziata-biologa, la nutrizionista, la notaia, l’avvocata specializzata in diritto di famiglia, la penalista. Sono 150 le professioniste della rete dei Club Soroptimist che si mettono a disposizione per sostegno e consulenze gratuite: basta chiamare il numero dello Sportello multidisciplinare, telefono 02-5462611 (dalle 9 alle 16, la telefonata viene poi inoltrata alla professionista di cui si ha necessità. )«In questa fase così difficile e delicata, abbiamo capito che il nostro vero patrimonio da donare, sono le competenze professionali – spiega Mariolina Coppola, presidente nazionale Soroptimist International Italia - . La rapidità, la competenza e la concretezza sono i veri alleati nella lotta contro l’emergenza. Le nostre socie sono in prima linea, secondo gli ideali di solidarietà che caratterizzano l’associazione Soroptimist da 100 anni».Il supporto alla didattica è un servizio gratuito nato da pochi giorni. Si svolge dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Le professoresse volontarie si rendono disponibili da giugno a settembre con l’obiettivo di colmare le lacune degli studenti delle superiori permettendo loro di affrontare al meglio il nuovo anno scolastico. Il numero di telefono è 02-5462611 e la mail: didattica@soroptimist.it. Soroptimist International, in Italia ha 5.000 socie e 157 club, è un’associazione mondiale di donne che rappresentano categorie professionali diverse e si impegnano attraverso azioni concrete, per promuovere la parità di genere, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile.