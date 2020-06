Comune di Siena, la graduatoria per il primo turno di attivitÃ  estive per i bambini da 3 a 6 anni

Pubblicata, sul sito del Comune di Siena, la graduatoria del primo turno di attività ludico-ricreative organizzate dall’amministrazione per i bambini dai 3 ai 6 anni di età e che si svolgeranno dal 15 al prossimo 30 giugno.L’iniziativa, nata per alleggerire il carico familiare che molti genitori stanno vivendo a causa della chiusura di tutte le strutture scolastiche per l’emergenza sanitaria da Covid-19 "si è potuta organizzare – come evidenzia l’assessore ai Servizi all’infanzia Paolo Benini – solo grazie al forte impegno dei dipendenti dell’ufficio istruzione, che ringrazio vivamente, perché è stato solo per la loro abnegazione e grande senso del dovere che, in brevissimo tempo, è stato possibile predisporre i vari programmi nel pieno rispetto delle Linee guida ministeriali e delle indicazioni dettate dalla Regione Toscana per il contenimento del contagio da Coronavirus".Ben 95 bambini su una disponibilità di 105 potranno così trascorrere quindici giorni giocando negli spazi all’aperto dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali e statali concesse.I genitori dei piccoli non ammessi, perché incompleta la documentazione presentata, potranno fornire integrazione per i posti ancora disponibili e l’assegnazione avverrà in base al punteggio.Questo il link per consultare la graduatoria: https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Estate-0-6/Scuole-dell-infanzia