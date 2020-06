Comune di Siena, dal 15 al 30 giugno prosegue la consegna sacchetti per raccolta differenziata

Concluse le operazioni di consegna a domicilio dei sacchi per la raccolta differenziata per le utenze del centro storico da parte delle 17 Contrade e dell'Associazione Noi Siena, il Comune di Siena comunica che i cittadini che, per vari motivi, non li hanno ricevuti, potranno ritirarli presso il locale comunale in Piazza Il Campo n. 2.Per evitare assembramenti è necessaria la prenotazione dell'appuntamento collegandosi al sito istituzionale del Comune di Siena, seguendo il percorso Servizi Online - Servizi al cittadino - Ritiro sacchi centro storico http://servizi.comune.siena.it/Appuntamenti/index.php?service=18 scegliendo giorno e ora nell'apposita piattaforma. Per informazioni o assistenza è possibile contattare il numero 0577-292172, attivo in orario di ufficio.La consegna sarà effettuata a partire da lunedì 15 fino al prossimo 30 giugno con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30.L'utente dovrà presentarsi con copia dell'ultima bolletta TARI e relativa attestazione di pagamento. E' obbligatorio l'utilizzo della mascherina.