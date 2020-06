Siena, bambino autistico si perde e viene ritrovato dalla Polizia

Storia a lieto fine ieri a Siena grazie alla prontezza della Polizia di Stato. Alle 16.25, è arrivata alla Sala Operativa della Questura la chiamata disperata di una donna straniera, madre di un bambino di 4 anni, che ha riferito di aver perso di vista il figlio mentre si trovava in piazza Jacopo della Quercia.Immediatamente è stata diramata la nota di ricerca alle pattuglie in servizio di controllo del territorio con le descrizioni del bambino. Non c’era tempo da perdere, anche perché la madre aveva segnalato che il bimbo è affetto da sindrome autistica.I poliziotti delle Volanti, dopo soli 5 minuti, hanno notato in piazza Matteotti il bambino corrispondente alle descrizioni fornite al 113, e nelle sue vicinanze due uomini, che sono stati subito identificati. Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza è emerso che il piccolo aveva attirato la loro attenzione proprio perché si era messo a correre da solo nella piazza.Il bambino, in buone condizioni di salute, è stato così riaffidato dai poliziotti alla mamma.