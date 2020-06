Siena, gruppo consiliare FdI: ''SolidarietÃ  per ripartire nel commercio, basta polemiche strumentali''

"Apprendiamo con stupore le critiche mosse alla temporanea concessione del suolo pubblico data ai gestori di locali per provare a risollevarsi e ripartire." Così un intervento del gruppo consiliare di Siena di Fratelli d'Italia."Dopo le scellerate amministrazioni che si sono succedute, dopo i disastri di MPS, ora anche il post-pandemia: la città ha bisogno di solidarietà, del ritorno del turismo e degli studenti, di affollare i locali, negozi e case.Quello che è successo per gli esercizi commerciali e non solo, ha avuto la stessa portata di una vera e propria guerra. Serve solidarietà! Parola tanto sbandierata a sinistra, ma poi quando serve davvero sono incapaci di darla e anzi la criticano. Ricordiamo anche che questa soluzione varrà per pochi mesi e certamente non porterà a condanne."