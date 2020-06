Siena, Guardia di Finanza: ''Alta l'attenzione sul consumo di sostanze stupefacenti tra i più giovani''

Superata la parentesi del “lockdown” legata all’emergenza sanitaria da contagio da Covid-19, ristabilita la possibilità di spostarsi liberamente sul territorio della penisola, sebbene con qualche restrizione ancora vigente, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena ha intensificato, sul territorio circoscrizionale, i controlli finalizzati al contrasto delle fenomenologie criminali connesse all’utilizzo di sostanze stupefacenti, non soltanto nella forma della detenzione personale, bensì anche in quella diretta alla commercializzazione illecita, con particolare attenzione alle zone cittadine più esposte a tale fenomeno e maggiormente frequentate dai giovani.In particolare, i militari senesi in collaborazione con le unità cinofile, hanno monitorato accuratamente i luoghi di maggiore aggregazione giovanile nonché le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali i capolinea degli autobus e l’area più prossima alla stazione ferroviaria di Siena.Nel corso dell’attività di servizio sono state fermate e controllate diverse decine di persone tra le quali, grazie al fiuto delle prefate unità, sono stati sanzionati due giovani di nazionalità italiana trovati in possesso di circa 6 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e marijuana.Per i suddetti, oltre al sequestro della sostanza, è scattata la segnalazione al Prefetto per le ulteriori sanzioni previste per l’uso personale di sostanze proibite."Tali attività di prevenzione e repressione, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di Vertice del Corpo - spiegano i militari delle Fiamme Gialle senesi -, testimoniano, ancora una volta, il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività, in particolare dei più giovani e dell’ordine pubblico in generale."