Siena, Magistrato delle Contrade: ''SolidarietÃ  alle attivitÃ  commerciali e disponibili a collaborare''

"Nel momento in cui le Contrade si apprestano a riprendere le loro attività sociali, nel rispetto delle normative ed in totale sicurezza, il Magistrato delle Contrade intende esprimere la propria solidarietà nei confronti delle attività commerciali cittadine che si trovano, al pari dell’intero tessuto economico senese, a fronteggiare una situazione indubbiamente grave e preoccupante." Così un intervento del Magistrato delle Contrade di Siena."A tal fine, l’intero mondo contradaiolo rinnova la propria disponibilità a collaborare attraverso tutte le iniziative che, in linea con la propria sensibilità, possono andare incontro alle necessità delle attività commerciali cittadine.Il Magistrato delle Contrade esprime la convinzione che, anche l’attuale momento di difficoltà, possa costituire l’occasione per riaffermare quei valori di aggregazione, socialità e solidarietà che costituiscono da sempre il fondamento delle nostre Contrade."