Siena, parcheggio Fagiolone per i camper gratuito fino al 30 giugno

Sospeso fino al 30 giugno 2020 il pagamento della sosta per i camper che usufruiranno del parcheggio Il Fagiolone a Siena. La decisione, assunta ieri dalla Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Andrea Corsi, rientra tra le misure intraprese dall’Amministrazione per la ripresa della città a seguito dell’emergenza Covid-19."Crediamo che per sostenere al meglio e in maniera efficace la vita sociale e l’economia locale sia importante dare attenzione e valorizzare anche la filiera del cosiddetto turismo in movimento praticato con camper e autocaravan, soprattutto da famiglie e gruppi di amici - spiega il vicesindaco Andrea Corsi – e per questa ragione abbiamo deciso di non far pagare chi si fermerà nella struttura de Il Fagiolone.Stiamo continuando a lavorare – aggiunge – per sostenere il lavoro e l’economia attraverso misure che possano incentivare la presenza a Siena del turismo che rappresenta un'importante fonte di ricchezza per la città. Con questa misura veniamo incontro ai camperisti che potranno avere a disposizione gratuitamente un'area di sosta attrezzata, molto comoda per la sua vicinanza al centro storico e ben servita dai mezzi di trasporto pubblico".