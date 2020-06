Siena, le attivitÃ  ludico ricreative del Comune anche ai giardini della scuola ''Sclavo'' alla Fortezza

Anche i giardini della scuola "A. Sclavo" alla Fortezza Medicea ospiteranno le attività ludico ricreative per i bambini da 3 a 6 anni organizzate dal Comune di Siena, fino al prossimo 31 luglio. Lo prevede una delibera approvata ieri in Giunta."Come amministrazione intendiamo supportare le famiglie con bambini piccoli organizzando attività ludico ricreative fino al 31 luglio negli spazi verdi dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali per offrire opportunità di socializzazione", spiega l’assessore ai Servizi per l’infanzia, Paolo Benini.Viste le numerose domande presentate, rispetto ai posti effettivamente disponibili in quanto limitati a massimo 10 posti nelle strutture che lo consentono, mentre in altre il limite è fissato a 5 posti, secondo le normative anti-contagio Covid 19: "Per dare risposte concrete alle famiglie è stato necessario cercare ulteriori spazi all’aperto rispetto alle strutture già individuate dal Comune", aggiunge Benini.In quest’ottica, "abbiamo ricevuto la disponibilità, per la quale ringrazio sentitamente, del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Mattioli a concedere gli spazi della scuola primaria Sclavo all’interno della Fortezza Medicea – prosegue l’assessore – che dunque ospiteranno almeno due gruppi di bambini in rapporto 1 insegnante ogni 5 piccoli, così come previsto dalle linee guida ministeriali per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19".