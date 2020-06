I lavori, non rinviabili, interesseranno strada di Vico Alto e verranno effettuati questa sera (venerdì 19 giugno) straordinariamente in notturna per ridurre al minimo gli eventuali disagi

Intervento urgente e non differibile sulla rete idrica di Siena. I lavori, non rinviabili, interesseranno strada di Vico Alto e verranno effettuati da AdF questa sera (19 giugno) straordinariamente in notturna per ridurre al minimo gli eventuali disagi ai cittadini. L’intervento inizierà alle 21 e si concluderà, salvo imprevisti, intorno alle 6 di domattina (20 giugno), determinando la temporanea sospensione dell’erogazione idrica a tutte le utenze situate nel comune di Siena e nelle località Castelnuovo scalo e Arbia nel comune di Asciano.Per quanto riguarda il policlinico Santa Maria alle Scotte, AdF ha predisposto un piano di approvvigionamento alternativo tramite autobotti qualora se ne riscontri la necessità.Per tutte le utenze non allacciate direttamente alla rete idrica, l’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e dalla quantità di acqua consumata, pertanto potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tali variabili.Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.Scusandosi con i cittadini per gli eventuali disagi, AdF ricorda che qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.