I giovani dell'Interact Club donano al Comune di Siena una somma in denaro da destinare alle famiglie in difficoltà

Il grande cuore di Siena continua a battere anche nella fase 3 dell'emergenza dovuta al Covid-19 e questa volta lo fa attraverso le giovani e i giovani senesi dell'Interact Club, ovvero i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 18 anni del Rotary Siena Est.Come ogni anno il club Interact organizza delle attività benefiche a favore della comunità, sotto la supervisione del Rotary club, e quest'anno ha deciso di raccogliere una somma in denaro da destinare, tramite il Comune di Siena, a quella parte di cittadinanza che ha sofferto maggiormente questo periodo di emergenza.I soldi sono stati dunque versati sul conto corrente aperto dal Comune di Siena, sin dall'inizio della pandemia, a sostegno delle famiglie più bisognose e per gli interventi urgenti legati all'emergenza.Questa mattina, venerdì 19 giugno, le giovani Matilde Cinughi de Pazzi e Ginevra Nicosia, hanno incontrato il sindaco Luigi De Mossi per consegnare la ricevuta del versamento e raccontargli di persona tutto l'impegno ed il lavoro che Interact porta avanti da anni.“Questi sono gesti importanti – ha detto il sindaco De Mossi – e ringrazio davvero di cuore il club Interact. Non sono affatto gesti scontati, i giovani di oggi, il nostro futuro, anche in questa occasione hanno dimostrato di avere a cuore la propria città e chi ha più bisogno”.Nel corso dell'incontro sono stati illustrati al sindaco alcuni progetti molto interessanti e non mancheranno quindi future iniziative tra il Comune di Siena e Interact.