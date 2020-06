Il Comandante della Polizia Municipale indagato per stalking

Cesare Rinaldi accusato da una donna. Perquisizioni in ufficio, nell'abitazione e nelle autovetture



Il Comandante della Polizia Municipale di Siena è indagato per stalking. Secondo quando si apprende, i Carabinieri hanno perquisito l'ufficio, l'abitazione, le autovetture (private e di servizio) ed hanno sequestrato due computer del Comandante dei vigili di Siena.



L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Siena, Valentina Magnini, ha preso il via da una denuncia di una donna.



"Il Comandante Rinaldi contesta con fermezza la grave e infamante ipotesi di reato su cui sono in corso investigazioni e nell’ambito delle quali sono state svolte le ampie e approfondite attività di perquisizione, che hanno avuto esito negativo - scrivono gli avvocati di Rinaldi, Enrico e Lorenzo De Martino -.



Non appena potremo avere visione degli atti valuteremo con il nostro assistito la migliore via per dimostrare la sua totale estraneità dai fatti contestati, sottolineando che anche il Comandante Rinaldi, a sua volta, è stato oggetto di messaggi minatori da parte di ignoti nel medesimo arco temporale oggetto di indagine".