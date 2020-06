Dal 1Â° luglio riparte la linea Tiemme per l'Aeroporto di Fiumicino

Partenze quotidiane da Siena, Paganico, Grosseto e Orbetello

Riparte da mercoledì 1° luglio la linea a prenotazione, gestita da Tiemme in collaborazione con Bybus, da e per l’Aeroporto di Roma/Fiumicino.Il servizio con prenotazione obbligatoria via web o biglietterie Tiemme consente di organizzare la percorrenza nel rispetto delle vigenti regole sul numero massimo di passeggeri trasportabili a bordo, garantendo sicurezza e certezza del posto a beneficio dell’utente.Gli orari restano invariati: sono due le partenze quotidiane da Siena, con transito e fermate anche da Paganico, Grosseto e Orbetello; altrettante nel percorso inverso.Le partenze dalla Stazione Fs (piazzale Rosselli) di Siena sono quelle delle 6.15 e delle 15.15, mentre dalla fermata di piazza Gramsci il bus transita alle 6.25 e alle 15.25. A Paganico le fermate (effettuate solo in caso di pre acquisto del biglietto almeno 15 minuti prima della partenza dal capolinea), con transiti previsti alle 7.05 e alle 16.05. A Grosseto (fermata di piazza Marconi, di fronte alla Stazione Fs) il bus ferma alle 7.25 e alle 16.25. Infine, a Orbetello (via della Stazione) il bus effettua fermata alle 8.00 e alle 17.00. L'arrivo a Fiumicino è previsto, rispettivamente, alle 9.30 e alle 18.30.Le partenze dall'Aeroporto saranno quelle delle 10.45 e delle 19.30: dallo scalo aeroportuale gli utenti devono raggiungere il terminal 3 (stalli 1 e 2) dove il servizio effettua capolinea.La prenotazione e l'acquisto del biglietto possono essere effettuati direttamente on line ( https://www.tiemme.tpl.busweb.it/bw/it/ricerca ), tramite il sito tiemmespa.it o App Tiemme Mobile 2.0 nonché i punti vendita abilitati sul territorio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche l'Info Mobilità (chiamando l'800-922984 da telefono fisso e l'199-168182 da cellulare).