Siena, affidamento del servizio gestione e cura patrimonio arboreo del Comune

La Giunta comunale di Siena ha approvato l’affidamento del servizio di progettazione per il censimento e monitoraggio del patrimonio arboreo del Comune nonché la valutazione del rischio e della propensione al cedimento con relativo piano su eventuali abbattimenti e il conseguente rinnovo delle alberate stradali.Il progetto per una spesa complessiva di 77.500 euro ha lo scopo di dare maggiore impulso alla gestione e cura delle alberature comunali composte anche dal verde scolastico, aree gioco, sgambamento cani e Bosco di Leccetto, e che non potrà prescindere da un’attenta valutazione delle alberature stradali in ottica di sicurezza veicolare e pedonale con il completamento del censimento non ancora effettuato di circa 10.000 esemplari e l’integrazione dell’elenco degli alberi monumentali.Come ricorda l’assessore alle Aree Verdi Silvia Buzzichelli: «E’ indispensabile una gestione attenta, programmata ed efficace del ricco patrimonio verde in nostro possesso soprattutto se si considera i sempre più frequenti e rilevanti eventi meteo che si verificano sul nostro territorio. Le ripetute e forti raffiche di vento e le piogge torrenziali provocano danni diffusi alle piante soprattutto lungo strada e nelle scarpate adiacenti mettendo a rischio la sicurezza cittadina».Il responsabile del procedimento incaricato come posizione operativa del Servizio Manutenzione Infrastrutture, Verde, Strade e Sottosuolo sarà l’ingegnere Chiara Martellacci.