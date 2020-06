Siena, Sei Toscana incontra i rappresentanti dei ristoratori

Questa mattina l’amministratore delegato di Sei Toscana, Marco Mairaghi, ha incontrato i rappresentanti di “Ristoratori Toscana” e alcuni membri del gruppo “Ristoratori Senesi #rispetto” che si sono riuniti difronte alla sede del gestore unico dei rifiuti della Toscana meridionale in via Simone Martini a Siena.“Siamo solidali con i ristoratori e le tante altre categorie che hanno vissuto mesi difficili e che adesso si apprestano a riprendere le proprie attività, nella speranza di recuperare quanto prima una condizione di normalità, sia sul lavoro che nella vita. Capiamo il loro problema, l’emergenza Covid colpisce duramente anche noi. Siamo disponibili a sederci al tavolo con le istituzioni che decidono le politiche tariffarie per discutere l’argomento e trovare delle soluzioni possibili e condivise. Certo è che la problematica è ampia e colpisce tutti: i gestori della raccolta dei rifiuti, i Comuni, gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e tutte le categorie economiche. Proprio per questo sarebbe auspicabile un intervento del Governo, capace di tutelare tutti i soggetti coinvolti a livello nazionale, così come è stato fatto per altre criticità dovute unicamente all’emergenza sanitaria. Sei Toscana, per quanto di propria competenza, conferma la propria disponibilità ad un confronto con tutte le parti interessate”.