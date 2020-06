Il Consiglio comunale di Siena convocato per lunedì 29 giugno: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato per il giorno lunedì 29 giugno alle ore 9, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 81 2020 AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA “ASP CITTA'DI SIENA”: MODIFICA STATUTO.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 82 2020 CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI RINALDO FRANCI E IL COMUNE DI SIENA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DELL’UPD.3 COMUNICAZIONI 77 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.4 INTERROGAZIONE 31 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO ALL'ATTUALE SITUAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL LATERINO.5 INTERROGAZIONE 40 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI GRUPPO MISTO DAVIDE CIACCI, FRATELLI D'ITALIA BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI SULLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESENTI FINO AD OGGI ALLA BANCA DATI NAZIONALE ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.6 INTERROGAZIONE 44 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO DEL PALAZZO DI SAN GALGANO IN SIENA.7 INTERROGAZIONE 47 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE'RELATIVA AL SOVRAFFOLLAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LE SCOTTE DI SIENA.8 INTERROGAZIONE 48 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALL'ABBATTIMENTO DI UN ABETE IN VIA MARTIRI DI MONTEMAGGIO CIVICO N. 11.9 INTERROGAZIONE 54 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLA SOSTA DI AUTOVETTURE IN PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA.10 INTERROGAZIONE 57 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, GRUPPO MISTO LAURA SABATINI, VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI, FEDERICO MINGHI CIRCA L'INSTALLAZIONE DEI LAMPIONI DELL'ILLUMINAZIONE IN VIA SOCINO.11 INTERROGAZIONE 58 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI GRUPPO MISTO LAURA SABATINI, VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SU DISAGI DEGLI ABITANTI PER MANCATA POTATURA DEI LECCI IN VIA MAMELI.12 INTERROGAZIONE 74 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SULLA NECESSITA'DI POSTEGGI A MARCIANO.13 INTERROGAZIONE 76 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLA COMUNICAZIONE SANITARIA DEL COMUNE DI SIENA PER IL CAMPANSI.14 INTERROGAZIONE 79 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU NUOVA CARD ED USCITA DALLA FONDAZIONE MUSEI SENESI.15 MOZIONE 38 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSANDRA BAGNOLI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI IN MERITO ALLE GRAVI CRITICITA'DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SIENA.16 MOZIONE 43 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSANDRA BAGNOLI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI PER INTRODURRE L'ESECUZIONE DELL'INNO DI MAMELI ALL'INIZIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.17 MOZIONE 41 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AL CONTRASTO ALL'ABUSO DELLE SOSTANZE ALCOLICHE.18 MOZIONE 42 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO, DAVIDE DORE IN MERITO ALL'INTITOLAZIONE DI UNA SALA DEL COMUNE DI SIENA AI CADUTI DELLE FORZE DELL'ORDINE.19 MOZIONE 45 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI PERCHE'IL COMUNE PROMUOVA, IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE SUPERIORI DI SIENA, APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI SULLA TRAGEDIA DELLE FOIBE.20 MOZIONE 55 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI PER RISERVARE UNO SPAZIO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SENESE NEI PROSSIMI “MERCATINI DI NATALE” CHE VERRANNO ALLESTITI A SIENA.21 MOZIONE 72 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, ANNA MASIGNANI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, STEFANIA SELVAGGI IN MERITO ALL'INTITOLAZIONE DELLA SALA DI MAGGIORANZA A PALAZZO BERLINGHIERI O DI ALTRA SALA DEL COMUNE CHE VERRA'INDIVIDUATA, ALLA CONSIGLIERA DOTT.SSA ALESSANDRA BAGNOLI.