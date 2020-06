Siena, estate Caritas: insieme a chi ha bisogno, anche se distanziati

"Al termine della celebrazione del Corpus Domini, in San Francesco, il nostro vescovo Augusto Paolo ci ha rivolto l’invito a vivere un’estate di carità. La Caritas Diocesana offe a chi lo desidera tre occasioni di condivisione e fraternità: mensa, distribuzione dei viveri, casa accoglienza adulti, dal 6 luglio al 30 agosto." Così una nota della Caritas diocesana di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino."Dopo la stagione dello stare in casa è arrivato il tempo di stare distanziati, ma questo non ci impedisce di dimostrare tutta la vicinanza possibile a chi è in difficoltà. Ed ecco un’occasione concreta: mandando una mail a estatecaritas@caritas-siena.it che indichi i dati personali e la vostra la disponibilità (di una settimana, un giorno, un pomeriggio…) contribuirete a far arrivare anche nei mesi di luglio e agosto un aiuto concreto a chi è nel bisogno! Ecco le tre proposte.Al Centro Caritas di Arbia ci sarà raccolta e distribuzione di pacchi alimentari (un vero e proprio sostegno alla spesa settimanale): ogni giorno dal lunedì al giovedì i volontari, in gruppi di 3/4 persone, dalle 9,30 alle 12,30 organizzeranno le provviste raccolte predisponendo i pacchi che nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30 vengono distribuiti in loco (su appuntamento) o consegnati a domicilio per chi ha difficoltà allo spostamento.Nei locali della Parrocchia di San Francesco all’Alberino ogni giorno, anche i festivi, i volontari (anche in questo caso 3 o 4 persone) dalle 11,30 alle 14 predisporranno dei sacchetti contenenti pasti monoporzione (preconfezionati) che saranno distribuiti a chi, nello stesso orario non avendo di che mangiare, verranno a chiedere questo supporto.Come sempre non si tratta solo di servizi materiali: in ogni distribuzione c’è sempre la dimensione dell’incontro fatta di parole, di saluti ma a volte anche solo di gesti e sorrisi che veicolano tutta la nostra testimonianza dell’amore di Cristo. In questa direzione c’è anche una proposta “dedicata” (che coinvolge 3-4 volontari adulti): un tempo di fraternità e di amicizia nella condivisione di una cena frugale con gli ospiti della Casa di accoglienza notturna in località Le Tolfe: tutti i venerdì dalle 19 alle 22.Sul sito della nostra Diocesi https://www.arcidiocesi.siena.it è possibile visionare il calendario delle attività dove rilevare quali turni sono ancora scoperti per poter calibrare la propria disponibilità con le necessità dei servizi.Durante questo servizio estivo non mancheranno per tutti i volontari iniziative di approfondimento e sostegno spirituale, come anche incontri formativi sulle norme igienico-sanitarie da rispettare.Abbiamo bisogno del tuo aiuto: per servizi di segreteria, inventario del magazzino, logistica e distribuzione, trasporti…Inviate una mail a estatecaritas@caritas.siena.it o telefonate in Caritas allo 0577280643 (al mattino dalle 9,30 alle 12 dal lunedì al venerdì) per dare la disponibilità come singoli, gruppi, associazioni, parrocchie…Sarà un’estate di fraternità che ci rimarrà nel cuore!"