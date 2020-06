Comune di Siena, prorogata concessione contributi campi solari per ragazzi da 6 a 14 anni

Prorogata la concessione dei contributi per la frequenza ai campi solari 2020 dei ragazzi da 6 a 14 anni che usufruiscono delle attività organizzate dai 20 gestori iscritti all’elenco comunale di Siena. Grazie a contributi statali, che sono in arrivo, come misura di sostegno relativa all'emergenza sanitaria e fino ad esaurimento delle disponibilità economiche, Il Comune accoglierà le richieste fino a 52.000 euro di ISEE pervenute anche dopo la data di scadenza dello scorso 15 giugno.L’entità del contributo assegnato a ogni singolo beneficiario sarà calcolato in misura percentuale rispetto al valore ISEE e potrà andare dal 50% al 100% del costo settimanale; l'importo massimo settimanale ammissibile, ai fini del contributo, è di 120 euro. Per i bambini e i ragazzi disabili sarà riconosciuto fino a un contributo di 1.000 euro per l'assistenza.Inoltre, attraverso un'app fornita gratuitamente dall’Amministrazione a tutti i gestori delle attività estive, i beneficiari saranno riconosciuti dal gestore prescelto attraverso la presentazione del codice fiscale e non dovranno anticipare la quota parte del costo del campo per la quale hanno ricevuto il contributo. Il sistema informatizzato permetterà, rispetto agli anni passati, di velocizzate così i rimborsi e ridurre i passaggi amministrativi.Ad oggi sono state in totale 131 le domande pervenute, tutte accolte. Di queste, 10 hanno riguardato ragazzi disabili, per i quali è stato attivato un percorso finalizzato ad individuare le migliori modalità di frequenza, insieme alle famiglie, agli assistenti sociali e all'equipe di riferimento di ogni singolo caso.Le modalità di presentazione della domanda sono reperibili al link: https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Famiglie-e-Minori/ATTIVITA-ESTIVE-2020 Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio "Sociale, Terzo Settore e Raccordo con SdSS" ai numeri 0577/292496,292624-292133 o scrivendo all'indirizzo graziella.vallone@comune.siena.it.