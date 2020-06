Siena, estate a Isola d'Arbia: prosegue il progetto ''Giovani nei quartieri''

La Giunta comunale di Siena, nella seduta di ieri, venerdì 26 giugno, ha approvato la prosecuzione nei mesi di luglio e agosto del progetto “Giovani nei quartieri” all'Isola d'Arbia, sospeso lo scorso mese di marzo a causa del Covid-19.



Le attività, tutte a ingresso e frequenza gratuiti, verranno portate avanti, nel rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da Coronavirus, negli spazi all'aperto del Centro di aggregazione giovanile (CAG) Sale & Pepe a Isola d'Arbia con un calendario che prevede, oltre alle azioni programmate a partire dal prossimo 29 giugno, il cinema all'aperto con proiezioni dedicate alla famiglia, attività per bambini e ragazzi, a cura dell'associazione Sobborghi e della Misericordia di Siena, laboratori del progetto “Vagabondi Efficaci” proposti da Oxfam e dall'Istituto Superiore di studi musicali “R. Franci”, nonché un programma sportivo che seguirà il Coni.



"La ripresa del progetto all'Isola d'Arbia – ha detto l’assessore alle Politiche giovanili Clio Biondi Santi - rappresenta l'interesse dell'amministrazione per i quartieri della città con una serie di appuntamenti finalizzati all'integrazione e coesione sociale dei giovani e dei residenti. Il CAG di Isola d'Arbia, in particolare, fornisce ai ragazzi uno spazio per sviluppare la loro creatività e autonomia con attività extrascolastiche per ampliare le capacità tecniche, espressive e relazionali".



Il progetto è aperto all'apporto di altri soggetti pubblici e privati, nonché dei giovani e degli abitanti della zona.