Staderini (Sena Civitas) interviene sulle vicende dell'ASP

"Il Consiglio comunale ha approvato le modifiche allo Statuto dell’ASP (Azienda Servizi alla persona), legando la figura (tecnica) del direttore amministrativo alle sorti del presidente, nomina a carattere politico espressa dal Sindaco." Così un intervento del capogruppo di Sena Civitas al Consiglio comunale di Siena, Pietro Staderini.



"Come capogruppo di Sena Civitas, ho dichiarato che non avrei partecipato al voto perchè sulla vicenda non c'è stata trasparenza; trasparenza che avrebbe dovuto garantire il Sindaco. Non sono infatti emerse le vere motivazioni a base delle dimissioni della presidentessa, dr.ssa Monica Crociani, sul cui operato vi è un consenso unanime. Lei stessa ha dichiarato infatti che le dimissioni sono derivate da divergenze di natura strategica con l'attuale assessore alla sanità, Francesca Appolloni.



Si è volutamente eluso questo tema, mentre, di contro, ci si è affrettati ad apportare modifiche statutarie palesemente connese con la vicenda delle dimissioni. Non è stato casuale infatti che siano iniziate a circolare indiscrezioni anche sulla nomina del Direttore amministrativo.



Gli elettori di Sena civitas hanno votato al secondo turno per il sindaco De Mossi, rendendo possibile la sua vittoria, chiedendo trasparenza, partecipazione, cambiamento di metodi, mentalità e persone. Tutti aspetti che restano ai margini di questa vicenda "dai contenuti ignoti". Il mio "non voto", è una scelta preceduta da una motivata dichiarazione.



L'ASP ha sin qui ben operato nella gestione e assistenza alle fasce più deboli e anziane della nostra città, assicurando servizi di valore e distinguendosi con efficacia nell’emergenza Covid. Credo sia diritto di un consigliere comunale, come di ogni cittadino, di conoscere cosa è successo, e dovere dell'Assessore e del Sindaco di agire nella massima trasparenza."