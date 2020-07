DIESSE celebra i 40 anni dalla sua nascita e annuncia il nuovo strumento VES-MATIC 5

Diagnostica Senese annuncia la celebrazione dei suoi 40 anni di attività in una trasmissione televisiva trasmessa in diretta streaming sulla web tv dell’emittente Canale 3 www.canale3.tv ed in contemporanea sul canale 95 del digitale terrestre oggi, mercoledì 1° luglio, a partire dalle ore 18:00.Era infatti il 1° Luglio 1980 quando i soci fondatori crearono la DIESSE, azienda presente nel territorio senese con 3 impianti di produzione e circa 200 dipendenti e rappresentata in oltre 100 paesi al mondo.Una festa importante non solo per l’azienda, ma per tutto l'ecosistema che ruota intorno alla Fondazione Toscana Life Sciences, un momento di celebrazione ed orgoglio per i 40 anni di storia che è soprattutto punto di slancio per gli ambiziosi progetti che Diesse si è prefissa."Sono felice di poter festeggiare con tutti i colleghi questo evento, in una modalità compatibile con il distanziamento sociale imposto dal COVID - dice Massimiliano Boggetti, AD di DIESSE – è un anniversario molto importante sia per noi, ma anche per il nostro territorio, ricco di competenze legate alle scoperte fatte nell’ambito della medicina e dei vaccini negli ultimi quarant’anni. Per noi questo è un importante traguardo ma è l’inizio di un nuovo percorso. Svilupperemo un nuovo sito produttivo e di ricerca proprio a Monteriggioni, i nostri obiettivi di crescita e di evoluzione tecnologica renderanno Diesse un’azienda sempre più affermata a livello mondiale, portando nel mercato della diagnostica l’unione del design italiano con la tecnologia innovativa, concetto che ha reso il Made in Italy famoso nel mondo."Proprio per celebrare i 40 anni oggi Diesse annuncia anche l’uscita del nuovo VES-MATIC 5, strumento della linea VES. E’ stata proprio l’automazione del test per la VES (velocità di eritrosedimentazione) che ha permesso a Diesse di crescere ed esportare in tutto il mondo i suoi prodotti."Si riparte dalle nostre radici, il nuovo strumento nato “dall’incontro dell’Intelligenza artificiale con il design italiano” – come afferma Massimiliano Boggetti – è l’emblema della nuova Diesse che si prepara ai prossimi 40 anni di attività. Sarà un’avventura meravigliosa, auguri Diesse, auguri a tutti noi!"Diesse Diagnostica Senese S.p.A. è un’azienda italiana di produzione integrata e interamente in-house di sistemi diagnostici in vitro con il quartier generale a Siena. Sin dalla sua fondazione nel 1980, l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato sistemi diagnostici innovativi principalmente nel settore della immunodiagnostica e della misurazione automatica della VES. L’azienda ha una presenza globale in oltre 100 paesi, ha tre sedi produttive e un centro di ricerca in cui la progettazione e la realizzazione di test e di nuovi strumenti di rilevazione diagnostica automatizzata incontrano il design italiano e la tecnologia d’avanguardia, identificando Diesse come la “Diagnostics Evolution”.