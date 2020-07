Lega Siena, Tiziana Nisini: ''Ritorno sul territorio con la 'gazebata' il 4-5 luglio''

“Dopo il lungo periodo di chiusura totale a causa del Covid-19 le sedi Lega e le attività riprendono e la Lega sarà presente su tutto il territorio nazionale con la gazebata del 4-5 luglio” afferma la senatrice Tiziana Nisini, commissario provinciale Lega Siena.“In provincia di Siena saremo presenti con 26 gazebo, dove si continuerà la campagna tesseramento 2020 e firmare contro la maxi sanatoria dei clandestini presenti nel nostro territorio, contro i vitalizi che qualcuno vuole ripristinare e contro l’invio di 8 milioni e mezzo di cartelle esattoriali ai nostri concittadini, in un momento in cui la crisi economica ci ha già messi a dura prova” continua Nisini.“Per noi sarà anche un modo per continuare ad ascoltare le persone, proporre la nostra idea di Toscana in vista delle elezioni regionali, con la nostra Susanna Ceccardi candidata alla presidenza della Regione, pronti a lottare perché questa regione e la nostra provincia meritano sicuramente di meglio!Ricordo che per trovare il gazebo a voi più vicino potete accedere al link legaonline.it/4luglio ".