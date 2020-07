Siena, ubriachi infastidiscono gli esercenti e poi se la prendono con la Polizia

La Polizia di Stato di Siena ha sanzionato per ubriachezza due italiani di 28 e 29 anni che nella notte scorsa sono stati fermati nel centro storico.Alle 2.20, le Volanti della Questura, in servizio di controllo del territorio, sono state fermate dai passanti, in via di San Martino, che hanno segnalato ai poliziotti una lite in corso nella vicina via del Porrione. Gli agenti si sono portati subito sul posto, dove hanno identificato quattro giovani, mostratisi subito insofferenti al controllo.Dagli accertamenti svolti è emerso che i fermati avevano avuto un dissidio con gli esercenti di un bar limitrofo, a loro volta identificati, i quali a causa della lite li avevano allontanati dal locale.Durante le fasi del controllo, due di loro, entrambi residenti in una città emiliana, palesemente ubriachi si sono mostrati infastiditi dai poliziotti, creando problemi anche per le procedure di identificazione, e cercando di riprenderli con il telefonino.I giovani sono stati pertanto invitati a non creare disturbo alle persone con il loro comportamento molesto, data l’ora, e sanzionati dagli agenti..