Siena, smarrito Martin

E' stato smarrito da alcuni giorni a Siena un cane di piccola taglia. Scappato da San Prospero si è diretto prima in strada esterna di Fontebranda, è risalito verso porta Laterina e questa mattina, domenica 5 luglio, sarebbe stato avvistato prima in zona San Marco attorno alle 7-7.30, poi in strada del Mandorlo zona Tufi alle 9 circa.



Il cane si chiama Martin ed è un simil Maltese dal pelo beige lungo. Non è facile avvicinarlo e sono importanti gli avvistamenti per il suo ritrovamento e recupero.



Per ogni segnalazione rivolgersi alla volontaria dell'associazione ASSTA Siena, Stefania Saloni, al 3492854638.