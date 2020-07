Il Prefetto Armando Gradone lascia Siena, al suo posto Maria Forte

La decisione nel corso del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Lamorgese



Il Prefetto Armando Gradone lascia Siena, dove era in carica dal febbraio 2017, per guidare la Prefettura di Perugia. Prenderà il suo posto l'attuale Prefetto di Reggio Emilia, Maria Forte.



Lo ha deciso su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei Ministri, nella riunione della scorsa notte.



Biografia Armando Gradone



Armando Gradone nato a Sirignano, in provincia di Avellino, il 25 febbraio 1958; coniugato, 3 figli.



Laureato con lode in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Dal 1985, anno d'ingresso nella carriera prefettizia, fino al 1996, presta servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dapprima quale funzionario addetto all'Ufficio coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia e poi quale funzionario addetto all'Ufficio relazioni sindacali.



Prende parte attivamente, in tale periodo: all'elaborazione di numerose direttive ministeriali in materia di collaborazione interpolizie, tra cui quelle in tema di controllo coordinato del territorio, interscambio informativo sui fenomeni di criminalità organizzata e cattura dei latitanti; alla predisposizione - in attuazione del nuovo codice di procedura penale - dei regolamenti di organizzazione delle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; alla predisposizione dei regolamenti di organizzazione della Direzione Investigativa Antimafia; alla definizione della disciplina contrattuale del c.d. "comparto sicurezza" (Forze di Polizia e Forze Armate) e dei primi due contratti nazionali di "comparto"; alla definizione, infine, dei provvedimenti normativi relativi alla riforma delle carriere non direttive delle Forze di Polizia.



Successivamente e fino al giugno del 2003 ricopre gli incarichi di: Capo Segreteria del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno; Dirigente presso l'Ufficio studi della Direzione generale del personale dell'amministrazione civile dell'interno; Capo Segreteria tecnica del Ministro dell'Interno.



Dal secondo semestre 2003 è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove permane fino al 2 aprile 2012, data della nomina a Prefetto. In tale contesto svolge diversi ruoli dirigenziali, assumendo, negli ultimi 4 anni, la direzione di uffici di prima fascia.



Nel periodo maggio-dicembre 2012 ricopre l'incarico di Presidente della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Casal di Principe (CE).



Dal 2013 fino a febbraio 2017 ha svolto le funzioni di Prefetto di Siracusa.



Dal 13 febbraio 2017 è Prefetto di Siena.



Biografia Maria Forte



Il Prefetto Maria Forte è nata a Roma l'11 dicembre 1959 ed è coniugata. Laureata in Giurisprudenza nel 1983, parla inglese e francese. Entrata in Amministrazione il 31 dicembre 1987, ha svolto, da vice consigliere, il primo incarico presso la Prefettura di Padova con le funzioni di vice capo di gabinetto. Nel 1990 è stata assegnata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale del Personale, ove si è occupata dei profili applicativi e innovativi della legislazione del pubblico impiego e del personale delle Forze di polizia .



Promossa Vice Prefetto con decorrenza 1° gennaio 2002 è stata destinata, con incarico, all'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Dal 2006 al 2012 ha svolto l'incarico di Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerca e Consulenza dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale, ove ha, tra l'altro, curato la predisposizione di regolamenti e di decreti ministeriali attinenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dossier tematici per i Vertici del Dipartimento, tra questi nel 2006 "Lo Stato della Sicurezza in Italia", a fronte dell'indagine conoscitiva avviata dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Ha svolto, successivamente, fino al maggio 2017, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Affari Generali e Personale della Segreteria del Dipartimento.



E' stata, altresì, componente presso la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza sul "lavoro nero", presieduta dal Ministro del Lavoro. E' stata più volte componente di Delegazioni incaricate, presso la Commissione Europea ed in sede ONU, ai rapporti con il Comitato Prevenzione Tortura ed il Comitato dei Diritti Umani per la trattazione di problematiche attinenti alla tutela dei diritti umani, con riferimento all'immigrazione e all'ordine pubblico. E' stata componente del Comitato Nazionale Anticontraffazione presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico.



Nell'ambito del P.O.N. Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 è stata, dal 2007 al 2015, Responsabile degli Obiettivi Operativi 3.1 e 3.2 concernenti l'Assistenza Tecnica e la Valutazione del Programma Operativo Nazionale a supporto dell'Autorità di Gestione.



E' stata, inoltre, componente di numerosi gruppi di lavoro ministeriali ed interministeriali in materie ordinamentali e legislative inerenti l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nonché docente presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia e presso la Scuola Superiore di Polizia.



Dal 24 maggio 2017 è Prefetto di Reggio Emilia.