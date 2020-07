Nei negozi Carrefour della rete Etruria Retail prenoti i libri scolastici online e risparmi sulla spesa

Sul sito puoi prenotare comodamente da casa i libri di testo. Consegna e pagamento all’interno del supermercato scelto e buono sconto del 15% della spesa

Nei negozi Carrefour della rete Etruria Retail suona la campanella del risparmio. È possibile prenotare i libri di testo direttamente online, ritirarli all’interno dei supermercati Carrefour di Toscana e Umbria, e ottenere un buono sconto pari al 15% del valore dei libri scolastici da utilizzare per la spesa direttamente in negozio.Come funziona il servizio. Prenotare i libri di testo per le scuole di I e II grado è semplice, basta collegarsi al sito www.etrurialibridiscuola.it , registrarsi, effettuare l'ordine dei libri di testo, comodamente da casa attraverso computer, smartphone o tablet. Dopo avere completato la propria lista è possibile ritirare i libri direttamente all’interno del supermercato Carrefour della rete Etruria Retail selezionato, senza spese di spedizione e pagando comodamente al ritiro. Il costo dei libri sarà quello di copertina. Chi attiva il servizio, infine, riceverà un buono sconto pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri, da utilizzare all’interno del negozio. Le prenotazioni online dei libri di testo possono essere effettuate fino al 30 settembre e i buoni sconto si possono utilizzare fino al 30 novembre 2020. La lista dei negozi Carrefour aderenti e tutte le informazioni utili per il servizio di prenotazione sono disponibili sul sito www.etrurialibridiscuola.it Etruria Retail è un gruppo di acquisto nato a Siena nel 1961 e divenuto leader della grande distribuzione nell’Italia centrale, dove è presente con 292 punti vendita in 15 province in Toscana, Umbria e alto Lazio. La maggior parte dei supermercati si concentra in Toscana (207 punti vendita), seguita da Umbria (57); Lazio (24) e Liguria (4). Il Gruppo Etruria Retail è impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita ed è presente nel settore del Food Service. Con i suoi oltre 1900 collaboratori e 292 pdv serviti, Etruria Retail registra un giro di affari di oltre 370 milioni di euro l’anno, con quote di mercato significative in Toscana, in particolare nelle province di origine. La società fonda la sua attività sui valori di sostenibilità, dal rispetto per l’ambiente, all’attenzione per la riduzione dei consumi, dalla valorizzazione dei prodotti locali all’impegno verso la comunità.