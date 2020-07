Riapre il punto informativo di Sei Toscana a Siena

Da domani, mercoledì 8 luglio, riapre il Punto informativo di Sei Toscana in via S. Martini 57 a Siena. Lo sportello sarà aperto al pubblico il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 19. I cittadini residenti nelle zone dove è già attiva la raccolta differenziata con cassonetti “intelligenti” ad accesso controllato potranno rivolgersi al punto informativo per il ritiro e per qualsiasi problematica relativa alla 6Card (come il mancato recapito, richiesta copia, malfunzionamento, ecc.). Si è conclusa in questi giorni la distribuzione casa per casa delle 6Card alle famiglie residenti a Isola d’Arbia dove è in corso l’istallazione delle nuove attrezzature.